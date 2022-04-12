На армию Украины передадут более 20 тонн конфискованного у белоруса мяса

На армию Украины передадут более 20 тонн конфискованного у белоруса мяса6
- 12.04.2022, 16:54
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Мясо обнаружила Одесская таможня.
Правоохранители обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тоннами мяса, которое принадлежало белорусскому предпринимателю. Сообщается, что его отправят на нужды Вооруженных Сил.
Об этом сообщает ГБР.
"Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более 20 тонами мяса-говядины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оно принадлежало белорусскому предпринимателю, стоимость мяса составляет 1,6 миллиона гривен.
Сейчас движение груза остановили. Ведомство направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию, чтобы мясо принудительно изъяли и передали на нужды ВСУ.
Всего с начала горячей фазы войны России против Украины ГБР уже передало на нужды армии почти 600 тонн продуктов.