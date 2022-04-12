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ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

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  • 12.04.2022, 17:01
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ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

Теперь линия фронта проходит по территориям Херсонской области.

Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территориям Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ удалось освободить более 15 населенных пунктов в Херсонской области.

"Благодаря доблести наших военных линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника", - заявил Вилкул.

Он добавил, что в освобожденных населенных пунктах специалисты восстанавливают инфраструктуру, прежде всего линии электропередач.

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