Вассал Кремля Лукашенко в очередной раз попросил у Путина звание полковника армии РФ 6 12.04.2022, 17:20

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Предатель белорусского народа бредил на космодроме «Восточный».

Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. Речь снова зашла о воинском звании.

Об этом Лукашенко заявил в ходе брифинга с Путиным.

Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковник. «Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил», - добавил он.

Путин заявил, что не присвоит Лукашенко звание полковника.

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