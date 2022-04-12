Вассал Кремля Лукашенко в очередной раз попросил у Путина звание полковника армии РФ

Вассал Кремля Лукашенко в очередной раз попросил у Путина звание полковника армии РФ6
- 12.04.2022, 17:20
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Предатель белорусского народа бредил на космодроме «Восточный».
Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. Речь снова зашла о воинском звании.
Об этом Лукашенко заявил в ходе брифинга с Путиным.
Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковник. «Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил», - добавил он.
Путин заявил, что не присвоит Лукашенко звание полковника.