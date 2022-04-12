Колонна «парадной» Кантемировской танковой армии РФ разбита на Харьковщине 1 12.04.2022, 17:40

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Два современных Т-80 захвачены исправными.

Украинские воины уничтожили перегруппировавшуюся колонну танков для наступления на Изюмском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео захваченного в исправном состоянии российского современного танка Т-80. По словам Бутусова, колонна «парадной» Кантемировской танковой армии РФ попала в засаду украинских воинов, благодаря информации кремлевских пропагандистов о маршруте движения бронетехники

«Российский командирский танк Т-80 из состава 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, который был в колонне, наступавшей на Изюмское направление, и которую продемонстрировали российские пропагандисты, захвачен в бою украинскими воинами. Танк газотурбинный в идеальном состоянии, очевидно, участвует в традиционных парадах на 9 мая в Москве. Выкрашены катки, красная звезда, все тщательно ухожено. Приятно, когда Путин снабжает Вооруженные силы качественной боевуй техникой, которая будет бить российских оккупантов», - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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