Норвегия обсуждает предоставление Украине современного ПВО 12.04.2022, 17:47

1,936

Также скандинавы могут передать Украине противокорабельные ракеты.

В норвежском парламенте начали рассматривать вопрос поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает «Милитарный».

«В Норвегии есть наша противокорабельная ударная ракета NSM – это современное и мощное оружие, которое может изменить ход украино-российской войны, я считаю, что NSM должна быть передана Украине. То же касается ведущих норвежских зенитно-ракетных комплексов "NASAMS" – это системы, которые должны быть поставлены в Украину для усиления ее противовоздушной обороны», – сказал член норвежского парламента Ола Йелвествуен для издания Guilahall.

Еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон поддержал идею усилить Украину и передать ей современную ПВО NASAMS, а также артиллерию.

Справка: NSM (Naval Strike Missile) - противокорабельная ракета средней дальности. Разработана и производится норвежской компанией Kongsberg.

Ракета Naval Strike Missile оснащена турбореактивным двигателем TRI-40. Максимальная дальность пуска составляет 185 км, масса боевой части – 120 кг. NSM является дозвуковой ракетой и способна поражать надводные и наземные цели. Стоит на вооружении в Норвегии, Германии, США, Польше и Малайзии.

Системы противовоздушной обороны NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».