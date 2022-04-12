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Экс-вратаря футбольного клуба «Гранит» осудили на два года колонии

  • 12.04.2022, 17:54
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Экс-вратаря футбольного клуба «Гранит» осудили на два года колонии

На вратаря обиделся Лукашенко.

В Лунинце 12 апреля огласили приговор бывшему вратарю футбольного клуба «Гранит» Юрию Терешкевичу, который обвинялся в оскорблении Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Весна».

По версии обвинения, сотрудники ГАИ остановили 9 января 2022 года автомобиль, которым управлял Юрий. В присутствии инспекторов по дороге в РОВД он нецензурно высказывался в адрес Лукашенко.

Суд Лунинецкого района и Лунинца признал бывшего футболиста виновным и назначил два гола колонии общего режима.

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