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Боевые ежи на службе ВСУ: защитники рассказали о необычной помощи

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  • 12.04.2022, 18:07
  • 11,014
Боевые ежи на службе ВСУ: защитники рассказали о необычной помощи

Видеофакт.

Украинские воины, которые сейчас защищают Николаевская область от российских оккупантов, рассказали о помощи от природы во время войны.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Министерства обороны Украины.

«Николаевщина. Украинские воины, которые здесь несут службу, делают все возможное и невозможное, чтобы российские оккупанты навсегда забыли сюда дорогу. Как рассказывают бойцы, ради такого благородного дела все сейчас работает на них: погодные условия, поддержка местных жителей, и даже... ежи», – говорится в сообщении.

Как объясняют военные, ежи несут вместе с ними боевое дежурство и с помощью магнитных колебаний земли предупреждают о приближении российских оккупантов.

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