Из Беларуси запретили вывозить муку, крупы, масло, сахар и соль

Из Беларуси запретили вывозить муку, крупы, масло, сахар и соль8
- 12.04.2022, 18:13
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Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка.
Режим Лукашенко ввел ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров.
Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно:
муки (гречневой, пшеничной) — до 1 кг;
отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена) — до 1 кг;
сахара — до 1 кг;
соли — до 1 кг;
макаронных изделий — до 1 кг;
масла — до 1 л;
консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) — до 3 банок.
Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.
При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.
«Решение принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физические лица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», — уточнили в пресс-службе.