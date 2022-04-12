BILD: Зеленский отказывается от встречи со Штайнмайером из-за его тесных связей с РФ 12 12.04.2022, 18:24

7,750

Штайнмайер был активным сторонником газопровода «Северный поток — 2».

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером из-за его тесных связей с Россией, сообщает BILD.

По информации издания, Штайнмайер планирует приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС. Возможная дата визита — среда, 13 апреля. Однако Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером.

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это снова», — сказал один из украинских дипломатов.

По информации BILD, из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Основная тема: война России против Украины.

Издание пишет, что причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером — его тесные связи с Россией в последние годы. В качестве министра иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода Северный поток — 2 и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

В марте президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своих ошибках в политике относительно России и Путина.

По его словам, приверженность газопроводу Северный поток-2 была явной ошибкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».