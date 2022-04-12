В Сети показали место Путина и Лукашенко

В Сети показали место Путина и Лукашенко5
- 12.04.2022, 18:36
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Фотофакт.
Во вторник, 12 апреля, в день Космонавтики, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились во второй раз за время войны в Украине. Это стало причиной для шуток в сети, передает apostrophe.ua.
Фотожабы на встречу двух кровавых диктаторов опубликовали в Twitter "Москаль у Львові".
Диктаторы стран-агрессоров посещают космодром Восточный в Амурской области Российской Федерации. Им советуют безотлагательно отправиться на концерт Кобзона, а заодно проведать недавно умершего Владимира Жириновского.
"Поздравляю с сегодняшним праздником, а Лукашенко и Путину советую прямо сейчас с космодрома Восточный стартовать на концерт Кобзона! За одно и Жириновского проведают", - пишет автор публикации.