В Сети показали место Путина и Лукашенко 5 12.04.2022, 18:36

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Фотофакт.

Во вторник, 12 апреля, в день Космонавтики, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились во второй раз за время войны в Украине. Это стало причиной для шуток в сети, передает apostrophe.ua.

Фотожабы на встречу двух кровавых диктаторов опубликовали в Twitter "Москаль у Львові".

Диктаторы стран-агрессоров посещают космодром Восточный в Амурской области Российской Федерации. Им советуют безотлагательно отправиться на концерт Кобзона, а заодно проведать недавно умершего Владимира Жириновского.

"Поздравляю с сегодняшним праздником, а Лукашенко и Путину советую прямо сейчас с космодрома Восточный стартовать на концерт Кобзона! За одно и Жириновского проведают", - пишет автор публикации.

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