Daily Mail: РФ перебрасывает часть техники к границам Финляндии

Daily Mail: РФ перебрасывает часть техники к границам Финляндии21
- 12.04.2022, 18:37
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Замеченные комплексы, вероятно, являются мобильным береговым комплексом обороны К-300П «Бастион-П».
Россия перебрасывает тяжелое вооружение к границам Финляндии, сообщает Daily Mail cо ссылкой на видео из открытых источников.
«Российское тяжелое вооружение, включая ракетные комплексы, было замечено движущимся к границе с Финляндией… На неподтвержденном видео, загруженном прошлой ночью, видно, как два российских ракетных комплекса движутся по дороге в сторону Хельсинки на российской стороне границы», — сообщает СМИ.
Отмечается, что замеченные комплексы, вероятно, являются мобильным береговым комплексом обороны К-300П «Бастион-П». Они предназначаются для уничтожения надводных кораблей.
Россия начала перебрасывать технику к границам Финляндии после того как Хельсинки заявили о желании присоединиться к НАТО. По данным СМИ, Финляндия намерена вступить в Альянс уже этим летом.