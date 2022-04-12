Белорусский рубль снизился к доллару на торгах БВФБ 12.04.2022, 18:46

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Как выглядит ситуация на валютном рынке 12 апреля.

На валютных торгах БВФБ 12 апреля 2022 года курс доллара вырос на 0,58 копейки или 0,21% до 2,8300 рубля при объеме торгов $9,1 млн.

Курс евро снизился на 0,0004 копейки или 0,01% до 3,0760 рубля при объеме торгов 5,5 млн. евро.

Курс российского рубля снизился на 1,98 копейки или 0,55% до 3,5556 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 865,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня вырос на 0,48 копейки или 0,11% до 4,4426 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,5 млн. юаней.

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