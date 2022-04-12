Лукашенко: Буча – это провокация Британии 67 12.04.2022, 18:47

20,860

Об этом военный преступник заявил на космодроме «Восточный».

Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным Бучу, и назвал это спецоперацией Британии.

«Если бы Россия хоть немного опоздала со специальной операцией, Запад бы нанес по ней сокрушительный удар, — заявил военный престпуник на встрече с Путиным на Дальнем Востоке 12 апреля. — Современный мир — жесткая борьба, столкновение цивилизационного масштаба», — бредил Лукашенко.

«Мы когда-то решили, что холодная война закончена, та страница перевернута и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и триумфе международного права. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать сейчас», — сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз обслужил российскую пропаганду, на этот раз возложив вину за массовую гибель жителей Киевской области Украины на Британию.

Во время попытки российских войск с территории Беларуси захватить Киев погибли не менее 1 220 мирных жителей. После отступления российской армии из-под Киева, Чернигова и Сум открылись следы зверств. Особенно пострадал 30-тысячный город Буча на стратегически важной трассе из Киева в направлении Польши, где было найдено более 320 убитых. Возможно, бученцам мстили за разгром российских колонн в городе в первые дни войны, в результате которого продвижение российской армии прекратилось.

Лукашенко убийства в Буче отрицает.

«Мы сегодня подробно обсуждали «психологическую спецоперацию» в Буче, которую провели англичане. Если вам нужны адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию», — заявил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».