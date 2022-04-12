В Буче обнаружили 403 убитых россиянами украинцев 4 12.04.2022, 18:52

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В городе приступили к эксгумации тел со второй братской могилы.

В Буче обнаружили 403 тела убитых и замученных людей, погибших во время оккупации города российской армией.

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает pravda.com.

"Граждане моего города отметили значительные издевательства и пытки со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты".

По его словам, 12 апреля в городе приступили к эксгумации тел со второй братской могилы, где похоронены 56 человек.

Кроме того, еще 4 места захоронения на частных территориях.

Он надеется, что пропавшие без вести найдутся живыми.

В то же время, по словам Федорука, тела этих людей найдут в лесополосах, лесах и местах дислокации оккупантов, потому что именно туда, по словам местных, они забирали похищенных людей.

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