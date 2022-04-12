Как новые санкции отразятся на экспорте услуг 1 12.04.2022, 18:54

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Под удар попадает, среди прочего, сектор грузоперевозок.

На днях Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России, который затрагивает Беларусь. В этот раз под удар попадает, среди прочего, сектор грузоперевозок.

Под действие ограничительных мер попали белорусские транспортные компании, занятые на перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС.

Белорусская экономика крайне зависит от экспорта услуг. Дело в том, что внешняя торговля товарами для Беларуси традиционно приносит отрицательный результат. Из-за больших объемов покупки нефти и газа из России и других факторов, в стоимостном выражении Беларусь продает на экспорт товаров меньше, чем закупает сама из-за границы. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами обычно составляет несколько миллиардов долларов в год. В 2021-м, благодаря «экспортному чуду», Беларусь наторговала в минус «всего» 0,8 млрд долларов – можно сказать, что это успех.

Ситуацию с внешней торговлей всегда спасала сфера услуг, где экспорт настолько превосходит импорт, что это превышение позволяет полностью перекрыть отрицательное сальдо торговли товарами. Именно экспорт услуг – одна из немногих сфер, где реализовывались естественные выгоды экономики Беларуси, а именно, ее географическое положение. Теперь новые ограничения лишают страну даже этого, казалось бы, очевидного и незыблемого преимущества. А, между тем, на долю транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг из Беларуси в 2021 году пришлось 43%. Это более 4 млрд долларов валютной выручки.

Второе по значимости направление экспорта услуг – IT. Экспорт компьютерных услуг в 2021 году составил 29% от общего объема экспорта услуг или примерно 3 млрд долларов. IT-сфера пока не попала под санкции напрямую, но потихоньку ликвидируется самостоятельно, ведь белорусская юрисдикция стала токсичной настолько, что не спасут никакие льготы, пишет т-г канал "Нашы грошы".

Получается, что главная опора внешней торговли Беларуси – это экспорт услуг, а главная опора экспорта услуг – это транспортные услуги и IT. И обе эти сферы с высокой вероятностью начнут приносить экономике гораздо меньше валюты. При этом отрицательное сальдо внешней торговли товарами никуда так просто не исчезнет. Подобные тенденции в сфере внешней торговли чреваты большими проблемами для экономики в целом и курса рубля – в частности.

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