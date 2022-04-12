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«Мы подбили им первые две БМД и они как печеные начали бежать»

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  • 12.04.2022, 19:08
  • 9,192
«Мы подбили им первые две БМД и они как печеные начали бежать»

Экс-нардеп Парасюк рассказал об атаке на колонну оккупантов.

Экс-нардеп Владимир Парасюк рассказал об успешной атаке на колонну оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке он пишет на своей странице в соцсетях и публикует фрагменты боя.

"На этом видео четко видно, что такое российская "армия". Просто олухи трусливы! Мы сделали засаду, подбили им первые две БМД и они как печеные просто начали убегать. Хотелось их догнать, но москали так драпали, что за ними дымилось!" Потом еще привели арту, но этого уже не удалось снять! Видео было раньше, но только сейчас можем его показать!", - пишет экс-нардеп.

"Нас было 15 человек", – отмечает Парасюк в комментариях к видеозаписи.

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