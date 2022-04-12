закрыть
12 апреля 2022, вторник, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жителя Верхнедвинска осудили за «пикетирование» на сайте администрации Лукашенко

4
  • 12.04.2022, 19:23
  • 4,072
Жителя Верхнедвинска осудили за «пикетирование» на сайте администрации Лукашенко

Мужчина прислал сообщение с вопросом «Почему Беларусь участвует в войне с Украиной?»

Суд Верхнедвинского района 25 марта рассмотрел дело местного жителя. Его обвинили по ст. 24.23 КоАП в том, что он провел несанкционированное пикетирование на сайте администрации Лукашенко:

Он «намеренно разместил фотографию с изображением полотнища флага бело-красно-белого цвета и изображением герба Погоня ради публичного выражения своих общественно-политических интересов», сообщают правозащитники.

Мужчина на суде пояснил, что прислал на сайте сообщение с вопросом «Почему Беларусь участвует в войне с Украиной?», но ответа не получил. Поэтому он снова написал и прикрепил фотографии БЧБ-флага и герба Погоня:

«Здравствуйте еще раз, писал вам, но ответа нет, пишу еще раз. Почему Беларусь участвует в войне с Украиной? Нет войне!!! Да Жыве Беларусь!!! Слава Украине!!!»

Судья Людмила Коваленко признала мужчину виновным и арестовала его на 15 суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип