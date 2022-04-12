Жителя Верхнедвинска осудили за «пикетирование» на сайте администрации Лукашенко

Жителя Верхнедвинска осудили за «пикетирование» на сайте администрации Лукашенко4
- 12.04.2022, 19:23
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Мужчина прислал сообщение с вопросом «Почему Беларусь участвует в войне с Украиной?»
Суд Верхнедвинского района 25 марта рассмотрел дело местного жителя. Его обвинили по ст. 24.23 КоАП в том, что он провел несанкционированное пикетирование на сайте администрации Лукашенко:
Он «намеренно разместил фотографию с изображением полотнища флага бело-красно-белого цвета и изображением герба Погоня ради публичного выражения своих общественно-политических интересов», сообщают правозащитники.
Мужчина на суде пояснил, что прислал на сайте сообщение с вопросом «Почему Беларусь участвует в войне с Украиной?», но ответа не получил. Поэтому он снова написал и прикрепил фотографии БЧБ-флага и герба Погоня:
«Здравствуйте еще раз, писал вам, но ответа нет, пишу еще раз. Почему Беларусь участвует в войне с Украиной? Нет войне!!! Да Жыве Беларусь!!! Слава Украине!!!»
Судья Людмила Коваленко признала мужчину виновным и арестовала его на 15 суток.