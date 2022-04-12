Как белорусу открыть валютный счет в иностранном банке 1 12.04.2022, 19:27

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И что делать тем, кто остается в Беларуси.

Вслед за Россией финансовая неопределенность ждет и Беларусь. Если вы думаете, как спасти свои деньги, Kyky составил гайд: как белорусу открыть валютный счет в иностранном банке прямо сейчас. И что делать тем, кто остается в Беларуси.

Европейские санкции затронули не только российскую, но и белорусскую банковскую систему. С марта 2022 года банки Беларуси стали вводить ограничения по обмену валюты, конверсии, снятию долларов и евро с карточек. К примеру, «Белагропромбанк» стал продавать только ту валюту, которую сдают в обменники клиенты. А для клиентов «Банк Дабрабыт» ввели лимиты по суммам при онлайн-покупках. Ограничения также ввели «Приорбанк», «Банк БелВЭБ», «БНБ-Банк», «Сбер Банк», «Цептер Банк», «Альфа-Банк», «Банк «Решение». Приложения БелВЭБ и «Дабрабыт» были вовсе удалены из App Store и Google Play.

Как будет в дальнейшем функционировать отечественная банковская система, предугадать сложно, особенно на фоне отключения российских банков от платежной системы SWIFT и запрета на расчеты за рубежом по Visa и MasterCard. Чтобы сохранить свои сбережения от инфляции и совершать покупки за рубежом, многие белорусы сегодня ищут способы открыть счета в иностранных банках. Сделать это не просто – в Европе Беларусь все чаще стали соотносить со страной-агрессором и отказывать в предоставлении услуг, хотя явление пока не носит системного характера. Если у вас есть ВНЖ или ПМЖ другой страны, трудовой договор или карта поляка, открыть счет не составит труда. В противном случае придется искать другие варианты.

Польша, Литва и Грузия – наиболее популярные страны, куда сегодня едут наши соотечественники, но есть и неочевидные варианты. В каждой из этих стран есть свои нюансы для нерезидентов. Мы поговорили с уехавшими белорусами об их опыте открытия иностранных счетов, а также нашли решение для белорусов, которые находятся внутри страны и никуда уезжать не собираются.

Грузия

Егор, айтишник:

«25 февраля я пришел в одно из отделений банка TBC в Тбилиси и открыл счет по белорусскому паспорту без лишних вопросов. Карточку я попросил забрать в другом отделении банка в Батуми. Мне сказали «хорошо» и отправил ждать до понедельника. В понедельник карточка не была готова и меня отправили ждать SMS, которое пришло в среду. К слову, номер телефона, на который придет SMS, может быть и белорусским, если подключен роуминг. Моя история закончилась хорошо и карту я получил, хотя сейчас много случаев, когда белорусам отказывают в открытии счетов, либо открывают не с первого раза. В каждом отделении банка ведут себя очень по-разному. Удаленно открыть счет нельзя. И да, важный момент – банки Грузии не обслуживают карты платежной системы «Мир», прием их для оплаты на территории страны считается нарушением закона».

Катерина, фрилансер:

«10 марта я пришла в отделение Bank of Georgia и взяла билетик электронной очереди. Ко мне подошла сотрудница и спросила о моей национальности. Я сказала, что белоруска. Она забрала у меня билетик и дала файл с бумажками, которые нужно было заполнить от руки и сканом выслать на почту банка. Я не стала заполнять документы, так как там требовалась справка о доходах, которой у меня не было.

В этот же день я зашла в банк TBC, где сотрудница сделала скан моего паспорта и не задавала лишних вопросов. Я заполнила небольшую анкету, выбрала тип карты, нужные валюты и указала, что мне нужна карта для физлица. И все. Меня отправили ждать SMS, которая не пришла до сих пор.

16 марта я пошла в банк Credo, где мне успешно открыли счет. Спрашивали, замужем ли я, работаю ли? Я сказала, что работаю на фрилансе и документов, подтверждающих мой доход, нет. Думала, что из-за этого будет отказ, но валютный счет мне все же открыли. Стоимость обслуживания счета – 1 лари в месяц (0,3$). Чтобы сделать саму карту, я заплатила 30 лари (9,2$). Говорят, счета белорусам без проблем еще открывают в Bank of Georgia».

Максим, айтишник:

«Открывал счет в отделении Bank of Georgia. Когда сотрудники увидели мою национальность, сказали заполнить анкету с дополнительной информацией и выписками. Я настойчиво стал объяснять, что я – белорус, а не русский. Менеджер ушел с кем-то посоветоваться, потом вернулся и протянул бланк. Там были вопросы типа «предполагаемый оборот средств», «есть ли знакомые политики» и так далее. Я хотел открыть Mastercard – на сайте банка было сказано, что «первая карта – бесплатно, а стоимость последующей – 10 лари (3$)». И здесь началось самое интересное, потому что с меня стали требовать депозит. То есть стоимость самой карты составила 5 лари (1,5$) и еще 50 лари (15,4$) я должен был зачислить на недельный депозит. Как мне позже сказали – это самоуправство в конкретном отделении».

Иван, предприниматель:

«В Грузии работает платежная система TransferWise, которая удобна как для расчетов между физлицами, так и для ведения бизнеса. Система позволяет быстро создать мультивалютный онлайн-счет, производить международные оплаты и конвертировать валюты. Счет в Грузии можно открыть с белорусским паспортом, главное – указать адрес проживания в Грузии (и быть готовым его подтвердить, например, выпиской из банка. Wise сгодится и для бизнеса – счет замещает собой те самые «Счета для ИП». Причем при регистрации в Wise вы можете создать на выбор:

- счет в США, Англии, Канаде, Венгрии, Еврозоне, Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре и Турции – хоть все сразу открывайте;

- возможность платить местным переводом в еще 100+ стран, в том числе и Грузии.

Например, если у вас клиент/работодатель в США, то вы можете создать в Wise счет в USD и дать реквизиты клиенту. Клиент платит внутри США местным переводом (США-США), а вы видите этот перевод в Wise, конвертируете доллары в лари и переводите в грузинский банк местным переводом (Грузия-Грузия). Это решает практически все проблемы с местными ограничениями, потому что банковская система Грузии (Due Diligence, Compliance) оказалась не готова к такому гигантскому наплыву новых клиентов. Также нужно понимать, что Wise не пришлет на грузинский адрес мультивалютный Mastercard».

Польша

Алексей, активист:

«В польском банке Santander можно открыть счет по белорусскому паспорту, если у вас есть PESEL (идентификационный номер, который можно сделать в ужонде). Также по белорусскому паспорту счет можно открыть в PKO Bank Polski, правда, в последнее время банк стал отказывать белорусам в открытии счетов, но это не системное явление – общий принцип не изменился. В других польских банках, чтобы открыть счет, белорусу потребуется ВНЖ или ПМЖ страны и личное присутствие».

Егор, предприниматель:

«Если у вас паспорт РБ, но есть национальная виза (или ВНЖ/ПМЖ Украины), кроме местного банка PKO можно открыть онлайн-счет в платежной системе Revolut. Пользоваться счетом можно через Apple Pay или Google Pay, не получая физическую карту.

Счет Revolut можно открыть и в Беларуси, если у вас есть польская сим-карта и карта поляка. Для этого нужно скачать приложение, ввecти PIN-кoд, кoтopый вы бyдeтe иcпoльзoвaть в пpилoжeнии (пoмнитe oб этoм) и зaвepшить пpoцecc peгиcтpaции c пoмoщью peaльныx пepcoнaльныx дaнныx (нyжнo cфoтoгpaфиpoвaть дoкyмeнт, пoдтвepждaющий вaшy личнocть и aвтoпopтpeт). Пocлe этoгo нyжнo бyдeт пoпoлнить cчeт нa 20 злoтыx, и вы сразу сможете иcпoльзoвaть виpтyaльнyю плaтeжнyю кapтy. Можно заказать и физическую карту, которая придет по почте в Польшу (если у вас там есть адрес). Выпуск карты бесплатный, доставка по почте – 9 злотых (2$). Revolut в Беларуси работает – вы сможете проводить платежи, но деньги из Беларуси или РФ зачислить на свой счет в Revolut не сможете – это ограничение на стороне платежной системы. Открыть счет в платежной системе Revolut можно, если у вас есть ВНЖ, ПМЖ или национальная виза других стран».

Литва

Алексей, предприниматель:

«Года три назад в Литве на основании белорусского паспорта и литовской визы можно было открыть счет в Medicinos bankas – для этого требовалось личное присутствие. Другие литовские банки брали 30 евро за рассмотрение прошения на открытие счета. Конечно, чаще всего приходили отказы, если не было документов страны (ПМЖ, ВНЖ) – в Литве открыть счет всегда было сложнее, чем в той же Польше.

Многие белорусы открывали онлайн-счета в Paysera – это платежная система наподобие WISE и Revolut. Но литовцы сегодня эту лавочку прикрыли, поскольку Беларусь для них – страна-агрессор. Теперь онлайн-счет Paysera в Литве можно открыть только на основании ВНЖ или ПМЖ страны. Никто не принуждал Paysera останавливать открытие счетов для белорусов – это позиция самой платежной системы, поэтому, возможно, ситуация через какое-то время изменится. Пока можно пробовать открыть счет в платежной системе Revolut (можно открыть, если у вас есть ВНЖ или ПМЖ Украины)».

Андрей, предприниматель:

«Если есть ВНЖ в Литве, никаких сложностей с открытием банковского счета не возникнет – здесь даже говорить нечего. Если мы говорим про платежную систему Paysera, то раньше счет можно было открыть по белорусскому паспорту: просто устанавливаешь приложение и пользуешься, но сейчас все не так просто. Для действующих счетов белорусов в Paysera до 1 мая система просит предоставить дополнительный документ (разрешение на проживание, трудовой договор, визу и другие). Если таких документов предоставлено не будет, пользование услугами Paysera будет ограничено, а счет закрыт. Письмо с этой информацией недавно пришло мне на почту».

Евгений, айтишник:

«У меня есть литовский вид на жительство, но в банках SEB и Sweden у меня дополнительно еще попросили трудовой договор для открытия счета. Если договора нет, то с вероятностью в 90% вам придет отказ, а за рассмотрение прошения на открытие счета придется заплатить 200€ – риск неоправданный. Без трудового договора в Литве можно открыть счет в Šiaulių bankas, но у них ужасное приложение, которым неудобно пользоваться. В итоге я закинул деньги на Paysera и заказал карту почтой. Пока все работает, но что дальше будет с теми, у кого белорусские и российские паспорта, пока не понятно».

Узбекистан

Да, не самый очевидный выбор страны, но в Узбекистане без особых трудностей белорусы могут открыть счет в иностранной валюте, правда, для этого потребуется личное присутствие. Вылететь в Узбекистан можно из России – там запустили даже специальные туры за картами Visa и Mastercard. Стоимость тура в Ташкент — 23 000 рублей (220$) на человека за две ночи. В цену включены трансфер, проживание в отеле, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов в банк, услуги курьера и медстраховка.

Криптовалюта – для тех, кто в Беларуси

Криптокошельками белорусы научились пользоваться еще в 2020-м, а сейчас – это просто маст-хэв для тех, кто больше не хочет хранить деньги на счетах белорусских банков. Регистрация в такого рода кошельках занимается порядка 30 минут. Для этого потребуется адрес электронной почты, пароль, подключение двухфакторной аутентификации через номер телефона и верификация через паспортные данные. Криптовалютой можно оплачивать покупки (там, где ее принимают) или переводить в нее сбережения. Итак, вот проверенные инструменты:

Currency.com – еще одна популярная криптобижа с удобным мобильным приложением. Ввод денег доступен прямым (до 1-3 банковских дней) платежом по реквизитам в белорусских рублях и долларах без комиссии со стороны платформы. Хранить здесь средства выгодно, если пользователь активно инвестирует.

TRAST WALLET – это удобный кошелек для гаджетов, который синхронизируется с биржей Binance. Переводы между системами мгновенные.

BITCOIN CORE не менее востребованный кошелек для биткоинов. Используется только на компьютере, ноутбуке, интегрируется с аппаратными кошельками.

BITCOIN WALLET предназначен для хранения и передачи именно биткоинов. Поддерживается на компьютере и мобильном телефоне, легко скачать как в Google Play, так и AppStore.

Blockchain.com – еще один популярный и надежный кошелек. Сервис не сохраняет паролей, поэтому если вдруг забудете пароль и проверочную фразу, потеряете доступ к средствам. Такая политика криптосервиса защищает от кражи паролей мошенниками.

Если вы технофоб, специально для вас в следующем тексте мы пошагово расскажем, как завести криптокошелек и научить им пользоваться даже бабушку. Почему это нужно знать? Криптовалютой можно расплачиваться во многих зарубежных магазинах и сервисах, а транзакции практически невозможно отследить. А еще это неплохая форма сохранения сбережений от инфляции – курс биткоина постоянно растет. И главное – крипта не контролируется банковской системой и государством.

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