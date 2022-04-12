Главная битва Константина Острожского 12.04.2022, 19:42

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День битвы под Оршей 8 сентября 1514 года стал днем белорусской воинской славы.

Князь Константин Острожский хорошо известен белорусам и украинцам как талантливый полководец и меценат. Каким он видел будущее Великого Княжества Литовского?

Князь Константин Острожский (1460–1530) был выдающимся человеком. Он завоевал доверие польского короля и великого князя литовского Сигизмунда, которого не поколебали даже 7 лет плена в Московии, куда князь Константин попал в 1500 году, пишет «Белсат».

Князь Константин прославился на военном поприще. Надпись в гробнице князя в Киево-Печерской Лавре называет его русским (не российским!) Сципионом и прославляет 63 его военных победы. День битвы под Оршей 8 сентября 1514 года стал днем белорусской воинской славы. Именем князя украинцы назвали 30-ю отдельную механизированную бригаду.

В Украине также высоко ценится род Острожских, которые преобразовали своё родовое гнездо на территории современной Украины, Острог, в крупный культурный центр. Туда сбежал из Московии первопечатник Иван Федоров, выходец из Брестчины. Там в 1576 году открылась Острожская академия – первое высшее православное учебное заведение.

Деятельность князя Острожского была направлена на изменение Великого Княжества Литовского. Если бы его планы осуществились, Речь Посполитая могла бы стать государством не двух, а трех народов: поляков, литвинов и русинов.

Каким образом князь Константин завоевал доверие короля? Как он провел 7 лет в московском плену? Какова была государственная деятельность князя Константина? Кем были русины, интересы которых он репрезентовал? Нашелся ли кто-нибудь, чтоб продолжить дело князя Константина?

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