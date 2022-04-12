Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 12 апреля 1 12.04.2022, 19:45

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С целью скрыть перемещение российской военной техники в некоторых районах РФ ограничили передвижение населения.

В приграничных с Украиной районах РФ из-за колонн техники оккупантов усилили полицейский режим. Об этом 12 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что одновременно оккупанты "с целью усиления группировки" ускоренно готовят младших специалистов, проводят "слаживание подразделений Росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы".

"Российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих", – объяснили в ВСУ.

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