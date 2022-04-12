«С таким ценником заменяем свежие салаты закатками» 1 12.04.2022, 20:05

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Белоруска рассказала, как распределяет бюджет, которого не хватает.

Читательница сайта kurjer.info решила поделиться личным опытом распределения бюджета в условиях дефицита денег:

«Еще полгода назад мне удавалось откладывать по 100 долларов в месяц, сейчас по 50 еле выходит. Бюджетом управлять легко, когда его достаточно, а не когда живешь от зарплаты до зарплаты.

Я перепробовала разные способы распределения семейного бюджета. Но больше, чем несколько месяцев, мне не удавалось следовать им.

Поэтому условно делю весь семейный доход (моя зарплата и мужа) на 3 части.

Первая часть — это те деньги, которые нужно отдать: кредиты, коммунальные, кружки сына и т.д. Сумма по этим платежам всегда примерно одинаковая, поэтому в день зарплаты я просто минусую ее. И знаю, что на эти деньги можно не рассчитывать. Мы выплачиваем два кредита, поэтому общая сумма по этой статье расходов получается внушительная. Примерно 50% от нашего семейного бюджета. Только на «детские» уходит около 200 рублей. Сюда входит питание в школе и два кружка.

Вторая часть — на еду и стирку. Стараемся крупно затаривать холодильник два раза в месяц, а затем ходить в магазин только за самым необходимым и тем, что имеет небольшой срок годности – «молочка», фрукты, овощи. Правда, сейчас стали покупать овощи реже, чем раньше. С таким ценником заменяем свежие салаты закатками.

Моющие средства, гели для душа и прочее берем только на акциях. Выбираем недорогие бренды.

Себя и сына одеваю в секондах, с мужем сложнее — на него там выбор маленький. Поэтому в нашей семье он одевается дороже всех.

Третья часть — «на море». Раньше мы каждый год с семьей ездили отдыхать: то в Одессу, то в Турцию, то в Египет. Сейчас по многим причинам нам это не светит еще минимум год-два. Да и откладывать деньги стало сложнее с такими ценами. Еще полгода назад мне удавалось откладывать по 100 долларов в месяц, сейчас по 50 еле выходит. Если не поднимут зарплаты, то скоро и этого не будет», — пишет Екатерина.

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