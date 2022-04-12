ВСУ в Луганской области пошли в контрнаступление

ВСУ в Луганской области пошли в контрнаступление3
- 12.04.2022, 20:06
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Видео последствий боев.
Украинские защитники в оккупированном Новоайдаре Луганской области пошли в контратаку. В результате враг понес немалые потери.
Об этом говорится в Telegram-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Отмечается, что военные ВСУ добились очередных успехов в этом направлении: десятки уничтоженной техники врага.
"В оккупированном Новоайдаре, украинские военные пошли в контрнаступление. Уничтожено более 40 единиц техники и более 50 тонн БК российских оккупантов. Верьте в ВСУ, сохраняйте спокойствие! Победа за нами!" - отмечается в сообщении.