ВСУ в Луганской области пошли в контрнаступление 3 12.04.2022, 20:06

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Видео последствий боев.

Украинские защитники в оккупированном Новоайдаре Луганской области пошли в контратаку. В результате враг понес немалые потери.

Об этом говорится в Telegram-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Отмечается, что военные ВСУ добились очередных успехов в этом направлении: десятки уничтоженной техники врага.

"В оккупированном Новоайдаре, украинские военные пошли в контрнаступление. Уничтожено более 40 единиц техники и более 50 тонн БК российских оккупантов. Верьте в ВСУ, сохраняйте спокойствие! Победа за нами!" - отмечается в сообщении.

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