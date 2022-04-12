Что происходит с ценами на квартиры прямо сейчас 1 12.04.2022, 20:17

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Покупатели пробуют продавца на слабину.

Около 80% проданных квартир во второй половине марте — это те, где продавец снизил цену. Об этом realt.by рассказал владелец агентства недвижимости «Уласны дах» Евгений Лепарский. Но есть и те продавцы, которые вернули стоимость к докризисному состоянию. Несмотря на это, считает эксперт, глобального повышения цен на квартиры не будет, а снижение будет продолжаться долго и плавно.

— Под предлогом того, что курс доллара начинает возвращаться к докризисному уровню, некоторые продавцы решили вернуть к докризисному уровню и цены на свои квартиры. Я пока не солидарен с такими решением: только по нашему агентству объемы предложений на продажу за месяц увеличились более чем в полтора раза. А количество сделок в первой половине марта составило около половины от нормального количества. Во второй половине месяца случилась гиперкомпенсация — компенсировались сделки, которых не случилось в первой половине. В апреле шквала продаж я тоже не наблюдаю.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе цены на недвижимость будут снижаться.

— В экономике пока не происходит ничего глобального, что обосновало бы рост цен. Возможно, в ближайшее время мы увидим локальную кратковременную реакцию рынка — откат назад. В долгосрочной перспективе, полагаю, ценник на недвижимость будет снижаться. Но важно понимать, что не будет обвала цен: точно не ожидаю, что за короткий промежуток времени все рухнет на значительные суммы. Цены на недвижимость будут снижаться долго и по чуть-чуть.

Лепарский объясняет, почему сейчас люди не захотят покупать дорогие квартиры.

— Покупатель ощущает свою силу на рынке: такого выбора не было за всю историю. Покупатели откликаются на многие варианты, пробуя продавца на слабину — кто первым пойдет на снижение цен. Продажи, которые были с 14 марта, — в 80% это та недвижимость, где продавцы пошли на снижение. Объемы предложения откровенно избыточны для того количества покупателей, которые есть на рынке.

Эксперт ответил на вопрос, что теперь делать покупателям.

— Если у вас нет никакой квартиры, смысла выжидать не вижу. Я бы на вашем месте покупал недвижимость. Если для вас это не первая квартира, а инвестиция, с такой покупкой я бы не спешил.

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