Теперь за границу нельзя везти больше трех банок консервов 8 12.04.2022, 21:01

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Такие меры предусмотрены новым постановлением Совмина.

Правительство ввело ограничения на вывоз продуктов гражданами. Теперь из страны нельзя вывезти больше килограмма соли и гречки и трех банок консервов.

Такие меры предусмотрены новым постановлением Совмина, сообщает его пресс-служба.

В правительстве объясняют необходимость ограничений тем, что в приграничных районах наблюдается повышенный спрос на бакалейные товары. По информации властей, физлица покупают продукты коммерческими партиями для вывоза за рубеж.

Теперь придется ограничиться одним килограммом при вывозе следующих продуктов: муки (пшенийчной и гречневой), некоторых круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, пшена и овсяных хлопьев), макарон, сахара и соли. Масла растительного можно с собой взять не более литра, а консервов (мясных, молочных или рыбных) – не более трех банок.

Только товары, купленные в магазинах duty free (беспошлинной торговли на погранпереходах), можно провозить в неограниченном количестве.

Также решения об исключении из режима действия ограничений смогут принимать облисполкомы

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