В Украине задержали Медведчука 19 12.04.2022, 21:15

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О задержании кума Путина сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в Facebook сообщил о задержании нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь», пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

Президент Украины опубликовал фото Медведчука с подписью «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже. Слава Украине!»

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева).

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что кум президента РФ Владимира Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он «на месте». Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск. По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук скрывался у коллег из «Оппозиционной платформы – За жизнь» и других соратников на территории Украины.

18 марта суд заочно избрал меру пресечения Медведчуку в виде ареста.

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