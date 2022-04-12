Штайнмайер заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине 3 12.04.2022, 21:29

1,048

Президент ФРГ заявил, что не «вернется к нормальным отношениям с такой Россией».

Германия будет поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 12 апреля во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет "Укринформ".

Он сказал, что ФРГ будет предоставлять оружие, несмотря на убеждения, согласно которым страна не поставляет вооружения в зоны конфликтов.

"Мы солидарны с Украиной", – сказал он.

По словам Штайнмайера, Путину не удалось разделить Европу, она наоборот сплотилась в противодействии внешней агрессии.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности", – заявил президент.

Комментируя санкции, Штайнмайер сказал, что страны Евросоюза должны усилить экономическое давление на РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».