Штайнмайер заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине

Штайнмайер заявил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине3
- 12.04.2022, 21:29
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Президент ФРГ заявил, что не «вернется к нормальным отношениям с такой Россией».
Германия будет поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 12 апреля во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет "Укринформ".
Он сказал, что ФРГ будет предоставлять оружие, несмотря на убеждения, согласно которым страна не поставляет вооружения в зоны конфликтов.
"Мы солидарны с Украиной", – сказал он.
По словам Штайнмайера, Путину не удалось разделить Европу, она наоборот сплотилась в противодействии внешней агрессии.
"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности", – заявил президент.
Комментируя санкции, Штайнмайер сказал, что страны Евросоюза должны усилить экономическое давление на РФ.