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В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

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  • 12.04.2022, 21:48
  • 8,016
В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

Фотофакт.

В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку Богдан-Isuzu, которую оккупанты украли в Украине.

Об этом сообщает «Беларускі Гаюн».

На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.

Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.

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