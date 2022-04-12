В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине6
- 12.04.2022, 21:48
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Фотофакт.
В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку Богдан-Isuzu, которую оккупанты украли в Украине.
Об этом сообщает «Беларускі Гаюн».
На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.
Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.