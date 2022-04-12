СБУ: Медведчук был задержан в ходе опасной многоуровневой спецоперации 17 12.04.2022, 22:06

16,836

Стали известны подробности задержания кума Путина.

Нардеп от «Оппозиционной платформы - За жизнь», пророссийский политик Виктор Медведчук был задержан в ходе многоуровневой спецоперации. Об этом 12 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

«Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на страну-агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!» - говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил всех, кто участвовал в задержании Медведчука.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», – заявил он.

О задержании Медведчука вечером 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».