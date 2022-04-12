Освобожденное от российских оккупантов судно «Cапфир» уже в Украине 1 12.04.2022, 22:19

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Фотофакт.

Освобожденное от российских захватчиков спасательное судно "Сапфир" уже находится в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram

По словам Ермака, "Cапфир" пришвартовали в порту Измаил.

"Сапфир" - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

8 апреля стало известно, что украинское судно "Cапфир", ранее захваченное оккупантами, вернулось под контроль Украины.

С 24 февраля 2022 года буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

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