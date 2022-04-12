Соцсети взорвались яркими мемами на задержание Медведчука 6 12.04.2022, 22:40

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Фотофакт.

Одной из топ-тем информационной повестки дня вторника, 12 апреля, стало задержание кума Владимира Путина, беглого нардепа от пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

"Апостроф" опубликовал фотожабы на задержание пророссийского политика.

Народное творчество "оценило" арест одиозного нардепа - среди фотожаб были кадры Медведчука с Путиным и Лукашенко, Зеленским, Арахимей, Залужным и Ермаком. Встречались также фото с Порошенко с ножом в руке.

Кроме того, было фото Медведчука, который держит в руках томик книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Стоит напомнить, что Медведчук в советское время был его адвокатом, однако он фактически отправил своего подзащитного на верную смерть в лагере - Стус умер в сентябре 1985 года.

В 2019 году Кипиани выпустил книгу, однако Медведчук подал на него в суд. Вначале Дарницкий районный суд Киева под председательством Марины Заставенко встал на сторону Медведчука и частично запретил распространение этой книги на территории Украины, но затем аппеляционный суд Киева отменил это решение.

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