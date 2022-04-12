Песков не может поверить, что кума Путина задержали

Песков не может поверить, что кума Путина задержали15
- 12.04.2022, 23:02
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Пресс-секретарь Путина заявил, что задержание Медведчука может быть фейком.
У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что такие данные еще нужно «проверять».
Cпикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию нужно проверять.
«Фото с якобы задержанным Медведчуком следует проверять в связи с большим количеством фейков», - подчеркнул он.
Напомним, что 12 апреля СБУ провело спецоперацию по аресту Виктора Медведчука.