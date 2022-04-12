Песков не может поверить, что кума Путина задержали 15 12.04.2022, 23:02

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Пресс-секретарь Путина заявил, что задержание Медведчука может быть фейком.

У президента РФ Владимира Путина недоверчиво отнеслись к информации о задержании Виктора Медведчука. В Кремле считают, что такие данные еще нужно «проверять».

Cпикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эту информацию нужно проверять.

«Фото с якобы задержанным Медведчуком следует проверять в связи с большим количеством фейков», - подчеркнул он.

Напомним, что 12 апреля СБУ провело спецоперацию по аресту Виктора Медведчука.

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