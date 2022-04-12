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Украина освободила из российского плена супругов из Сумской области

  • 12.04.2022, 23:09
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Украина освободила из российского плена супругов из Сумской области

Их задержали российские оккупанты еще в начале апреля.

Украина, в рамках обмена пленными, вернула домой супруги из Сумской области. Их задержали российские оккупанты еще в начале апреля в Путивльском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации - руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

После задержания, оккупанты перевезли их в изолятор в Курской области.

"Из русского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными, муж с женой получили свободу и возможность встретиться с дочками", - пишет Живицкий.

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