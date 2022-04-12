закрыть
13 апреля 2022, среда, 1:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе отбиты шесть атак врага

2
  • 12.04.2022, 23:15
  • 2,846
На Донбассе отбиты шесть атак врага
Фото: Getty Images

Уничтожены два автомобиля, три артсистемы и один вертолет.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вертолет и два беспилотных летательных аппарата врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип