Украинские пилоты начали акцию «Купи мне боевой самолет» 12.04.2022, 23:38

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Съемка ролика велась на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

Летчики из Украины начали инициативу Buy me a fighter jet ("Купи мне боевой самолет"), в рамках которой просят богатых жителей планеты помочь средствами для покупки боевых самолетов для Вооруженных сил Украины. Свою позицию инициаторы выразили в ролике, опубликованном 12 апреля в YouTube.

«С самого начала войны мы умоляли НАТО закрыть наше небо или предоставьте нам истребители. Но правительства мира боятся эскалации и распространения конфликта за пределы Украины. Мы просим тебя, филантроп, использовать свои финансовые, организационные и политические возможности, чтобы купить и передать нам боевой самолет», – сказано в обращении.

Съемка ролика велась на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

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