На юге Украины за сутки ВСУ уничтожили 11 единиц техники оккупантов
- 12.04.2022, 23:54
- 1,832
Ликвидированы 12 оккупантов.
На юге Украины воины ВСУ за сутки уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника".
Сообщается, что корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.
"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отраженные территории даже под артиллерийскими обстрелами", - говорится в сообщении.