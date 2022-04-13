В Луганской области предотвратили провокацию с подрывом хлора 1 13.04.2022, 7:58

2,608

«ЛНРовцы» хотели взорвать хлор, который находится в Попаснянском водоканале.

На Луганщине из Попаснянского водоканала вывезли 10 тонн хлора, чем предупредили возможную экологическую катастрофу.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

"Директору водоканала поступила информация и мы ее проверили. "ЛНРовцы" в своих пабликах публиковали, что якобы украинцы хотят взорвать хлор, который находится в Попаснянском водоканале. Это очень опасное химическое вещество. Даже в противогазе можно выдержать лишь 15 минут", - рассказал Гайдай.

"Сегодня с помощью руководителя Попаснянского водоканала мы тихонько, никому ничего не говорили, вывезли 10 тонн хлора. Перевезли в безопасное место и предупредили провокацию российских войск", - отметил Гайдай.

На вопрос, достаточно ли в регионе средств защиты от химической атаки, Гайдай сказал, что у гражданских людей их нет, потому что никто заранее не готовился к химической опасности.

При этом он успокоил: "Слава богу, что завод "Азот" не работает на полную мощность, там нет опасного химического вещества в большом количестве. А те остатки азотной кислоты, которая была в цистернах, угрозы местным жителям не представляет".

Также глава ОВА рассказал, как идет эвакуация из опасных районов. "Эвакуация не останавливается ни дня. Мы договариваемся номинально о тех гуманитарных коридорах, о режиме тишины, но они (договоренности - УНИАН) действительно номинальные, потому что никто из орков не соблюдает режим тишины. Наши автобусы попадают под обстрелы", - сказал он.

Относительно обстрелов в области, Гайдай рассказал, что в районе Попасной их стало меньше. "Позавчера наши накрыли склад с боекомплектом, и мы даже сегодня уже почувствовали, что меньше обстрелов было в районе Попасной", - сказал он.

"Погода нам помогает, начались дожди. У нас вокруг земли сельхозназначения, поэтому там техника тяжелая не пройдет. Если она будет выстраиваться в колонны, то наши военные только поблагодарят за это орков, потому что это будет легкая мишень", - добавил Гайдай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».