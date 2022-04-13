Экс-директор ЦРУ рассказал, каким будет новый этап войны РФ против Украины 1 13.04.2022, 8:00

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Дэвид Петреус

Фото: associazionelatorre.com

ВСУ уже показали способность сражаться эффективно и успешно.

В случае нового наступления РФ в Украине оккупантам будет содействовать открытая степная местность, однако ВСУ компенсируют это за счет того, что россияне воюют не умением, а численностью.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петрэус, пишет "Укринформ".

По словам эксперта, в "битве за Киев" украинцам способствовала, в частности, лесистая местность, чего не будет на юге и востоке, где преобладают степные зоны.

"Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова либо Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий", - говорит американский генерал.

По его словам, Украина уже показала способность бороться и сражаться эффективно и успешно.

"И хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, тем не менее, можно как-то это компенсировать, потому что россияне борются только численностью, а не умением", - добавил он.

Российские оккупанты, по словам Петрэуса, пока безуспешно пытаются прорвать линию обороны с целью создания котла для украинских защитников. Он также предположил, что войска РФ возле Харькова имеют целью оттягивать на себя украинских военных, чтобы они не могли действовать на других направлениях.

Отдельно он выразил восхищение действиями украинских сил в Николаеве, которые не дали России продвинуться в сторону Одессы.

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