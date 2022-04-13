В Добрушском районе Беларуси упал российский военный вертолет

В Добрушском районе Беларуси упал российский военный вертолет5
- 13.04.2022, 8:15
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Возможно, он был подбит.
В Добрушском районе упал или был сбит российский военный вертолет.
Об этом сообщает «Флагшток» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».
Что известно об инциденте по сообщениям читателей «Флагштока»?
Житель Гомельского района сообщил 7 апреля:
«Знакомый сказал, что местные жители видели, как в понедельник (4 апреля) за Тереховкой, в сторону «Трех сестер», упал российский военный вертолет. И обломки лежат и сейчас. Говорят, на место приезжали саперы».
Гомельчанин:
«Сегодня (11 апреля) слышал разговор орков — обсуждали падение вертолета».
Жительница Добрушского района:
«Военный вертолет упал за колючкой. Недалеко от погранперехода Андреевка (Добрушский район, деревня Андреевка)».
По данным космической съемки место падения установить пока не удалось.