В Беларуси пойдут вверх цены на лекарства 1 13.04.2022, 8:43

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Это связано с нововведением чиновников.

Правительство намерено ввести новшества по госрегулирование стоимости белорусских лекарств, после чего цена на некоторые из них должны вырасти. Это предусмотрено планом по поддержке экономики. Тем временем холдинг «Белфармпром», в который входит около 95% всех производителей белорусских лекарств, прогнозирует, что их подорожание, но обещает обойтись без «необоснованного повышения цен», пишет zerkalo.io.

Какие новшества хотят ввести по регистрации лекарств и по ценам на них

За апрель и май МАРТ и Минздрав должны пересмотреть регулирование цен на лекарства. Для этого намерены единовременно пересмотреть цены на некоторые медикаменты. Речь про те лекарства, цены на которые регулирует государство, но их выпуск является убыточным. Чиновники хотят поднять их стоимость до безубыточной. При этом список лекарств не приводится.

Второй момент, что хотят сделать власти, — ввести изменения цен отечественными производителями самостоятельно на основе формульного ценообразования.

Минздрав должен до конца июня сократить сроки регистрации отечественных лекарств и медизделий. Речь идет в том числе про замену иностранных комплектующих,

расходных материалов, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ.

Такое решение чиновники хотят принять на фоне проблем в поставках некоторых лекарств и сырья, которое необходимо для их производства.

Что происходит с ценами на лекарства и какой прогноз

Медпрепараты подорожали за последние два месяца, как и многие другие товары. Как сообщал ранее Госконтроль, в марте цены на большинство импортных лекарств увеличились из-за роста курса валют. «Так, по новым поставкам в феврале-марте этого года цены на лекарства возросли в среднем на 30%», — отмечали в ведомстве. В КГК «посоветовали» импортерам лекарств провести их переоценку из-за снижения курса валют. Ведомство намерено после 1 мая проверить, выполнили их рекомендации.

При этом стоимость лекарств, как и других товаров, растет не только из-за скачка курсов доллара или евро. Среди других причин — подорожание сырья, логистики, рост других затрат производителей. Эксперт ранее пояснял, почему снижение курса доллара не ведет к автоматическому пропорциональному снижению стоимости импортных товаров. Среди причин — возможная закупка по более высокому курсу доллара, а также заложенные риски на очередной «шторм» на валютном рынке.

Еще одна причина роста цен — решения чиновников. Так, Минздрав с 10 апреля повысил предельные максимальные отпускные цены на лекарства, которые выпускает «Борисовский завод медицинских препаратов». Речь идет о ценах для оптовых покупателей. Например, отпускная цена флакона сиропа (100 мл) лоратадина выросла на 56 копеек — до 1,87 рубля, а аминофиллин — на 33 копейки (до 2,09 рубля).

Тем временем «Белфармпром» прогнозирует подорожание отечественных лекарств, но необоснованного роста цен не ожидает. В этот холдинг входит около 95% всех производителей белорусских лекарств, в том числе «Белмедпрепараты», «Борисовский завод медицинских препаратов», «Несвижский завод медицинских препаратов».

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