Кремль пересмотрел свой военный план: к чему готовится Путин? 2 Павел Баев, jamestown.org

13.04.2022, 8:47

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Павел Баев

Неясно, извлекает ли РФ уроки из своих неудач.

В течение семи недель от начала стратегически непродуманного крупномасштабного вторжения в Украину Россия неоднократно пересматривала свой военный план. Однако он по-прежнему остается несовместимым как с тактическими задачами, так и с политическими амбициями. Последующие пересмотры сами по себе имели множество изъянов: если первоначальный «блицкриг» базировался на предположении, что украинская армия посыплется, то последующий — создание осады Киева — предполагал капитуляцию украинского руководства. В то же время приказ осуществить прорыв к Одессе ошибочно предполагал, что самый важный морской порт Украины остался незащищенным.

Неясно, извлекает ли Кремль уроки из этих неудач или же потребляет свою собственную пропаганду, но верхушка российского руководства еще больше свернула кампанию: от изначальной цели завоевания большей части Украины до гораздо более скромной — установления контроля над всей Донецкой и Луганской областями. Этот план может показаться более осуществимым, но он не отвечает ни политическому императиву Кремля по созданию сухопутного коридора в Крым, ни необходимости добиться некоторого смягчения режима санкций, ни стремлению одержать убедительную победу над «нейтрализованной» Украиной.

Может, президент Владимир Путин действительно нафантазировал себе помпезное празднование победы на традиционном параде 9 мая. И поэтому некоторые заявления Кремля указывают на намерение завершить «специальную военную операцию» против Украины в обозримом будущем или даже в «ближайшие дни». Что добавляет немного правдоподобия к этим словам, так это решение продлить весенний призыв в обычном режиме без продления текущей службы и призыва резервистов. Учитывая ошеломляющий уровень потерь (о которых нельзя докладывать встревоженному главнокомандующему), незначительный приток новобранцев гарантирует, что российская армия столкнется с нехваткой личного состава — проблема, совершенно чуждая ее стратегической культуре.

Российские батальонно-тактические группы, отступавшие из пригородов Киева в Беларусь, Курскую и Белгородскую области России, согласно сообщениям, настолько разбиты и деморализованы, что их невозможно немедленно передислоцировать в зону военных действий на Донбассе. В новостях полно сообщений о том, что солдаты отказываются вернуться на войну в Украину. Вооруженные силы Украины, напротив, могут перебросить подкрепления на важнейшие рубежи сражений. Кроме того, Москву беспокоит расширение поставок обороняющимся тяжелого вооружения НАТО.

Москве трудно быстро довести конфликт до минимально удовлетворительного завершения, но затяжная война наверняка вызовет проблемы гораздо большего масштаба. Прежде всего, речь идет об экономической мобилизации для поддержания военных усилий, в то время как российская экономика продолжает страдать от серьезных перекосов в результате беспрецедентно карательных санкций Запада. Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно заявил, что ущерб может быть постепенно сведен к минимуму, но на самом деле с каждым месяцем критические перебои в цепочке поставок будут усугубляться. Страна, возможно, и не столкнется с нехваткой продовольствия, но ее космическая программа полностью застопорилась — и без новых спутников, которые заменили бы ее естественно стареющую спутниковую систему, и без того очевидные проблемы со сбором разведывательных данных и обеспечением ключевых командных инстанций, сделают ВСР неспособными вести боевые действия в условиях современной войны. Россия также будет пытаться восполнить потери танков и грузовиков, которых, с момента полномасштабного вторжения в Украину, уничтожено уже сотни. Эта задача становится почти невыполнимой, поскольку российский ВПК не может нормально функционировать без импорта ключевых технологий и оборудования, а импорт невозможен из-за санкций Запада.

Экономика Украины тоже серьезно пострадала от войны, но США и их западные союзники продолжают снабжать украинскую армию современными системами вооружения, которые вскоре могут включать противокорабельные ракеты. Ведущие российские эксперты продолжают утверждать, что разрыв экономических отношений с Россией сверхболезненный для европейцев, но визит в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и утверждение Евросоюзом пятого пакета санкций говорят об обратном. Западная солидарность остается прочной, и даже Япония отошла от своей давней традиции развития политических отношений с Москвой и выслала восемь российских дипломатов.

Россия развернула большинство своих боеспособных армейских подразделений на украинском театре военных действий, и в длительном военном сценарии эта концентрация неизбежно сведет на нет все преимущества, которые она имела в военном балансе с НАТО в Центральной и Восточной Европе. Довоенное требование Москвы к Альянсу о том, чтобы вывести военную инфраструктуру НАТО на запад, за пределы реки Одер, было надуманным, а теперь кажется абсурдным. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно указывает на то, как желание Путина иметь «меньше НАТО» у своих границ, породило увеличение присутствия НАТО. Российские аналитики продолжают искать в Брюсселе признаки разногласия, когда речь заходит о координации военной помощи Украине, но они не могут не видеть решительной приверженности ключевых европейских государств увеличению своих расходов на оборону.

Война, несомненно, потребовала внесения изменений в проект стратегической концепции НАТО, что должна быть утверждена этим летом. Тем не менее, многие прифронтовые государства все еще пытаются усвоить стратегическую реальность своей недавно обретенной позиции силы по отношению к истощенной в военном отношении и быстро падающей в экономическом отношении России. Финляндия и Швеция, если уж на то пошло, теперь могут рассматривать предложение о присоединении к НАТО, не особенно беспокоясь о возможных ответных мерах России.

России не хватает энергии для наступательного толчка или политической решимости для компромиссов, необходимых для быстрого прекращения военных действий, но у нее нет и желания ввязываться в затяжную войну. Однако, столкнувшись с выбором между двумя плохими вариантами, Москва, похоже, готова пойти на оба, собирая все негативные последствия и отказываясь от возможных выгод и смягчений.

По мере увеличения списка военных преступлений, международная репутация России падает до новых минимумов, а возмущение в воссоединенном Западе выливается в более сильную поддержку Украины, которая сейчас борется не за выживание, а за освобождение своих оккупированных территорий. Во многих западных странах и обществах изначальные опасения не провоцировать Россию отступают, уступая место растущей решимости наказать агрессию Москвы. Для режима Путина военная мощь долгое время считалась крайним проявлением российского «величия». Но Украина, которая доказала ложность этой идеи, могла бы обезопасить Европу от российской угрозы на долгое время.

Павел Баев, jamestown.org

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