«С пулей в сердце шел два дня лесами» 2 13.04.2022, 8:53

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Подвиг украинского добровольца.

Защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшего села, из которого его доставили в больницу.

Медики провели уникальную операцию и достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь у 21-летнего военного останется рубец на сердце, но когда все заживет, орган будет работать, как новый. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, Владимиру было всего 20 лет, но он ушел на войну добровольцем. Однажды они с двумя собратьями заехали в село на Киевщине, где, как оказалось, были оккупанты. Ребята попали в плен.

Через 9 часов захватчики сделали вид, что отпускают их. Сказали украинским бойцам сесть в автомобиль, на котором они приехали, и приказали двинуться. После этого россияне открыли огонь автоматными очередями.

"Один погиб, один спасся, и я спасся тоже. В машине остался мой брат, 26 лет ему было", – говорит Владимир.

Он успел отползти от авто. А уже через мгновение увидел, как машину вместе с телом двоюродного брата расстреляли из гранатомета.

Парень не сразу понял, что ранен. Ранение заметил, когда уже добежал до леса и у него изо рта начала идти кровь. Затем он еще двое суток шел пешком в направлении Житомирщины. Когда добрался до села Новая Гута в Житомирской области, местные жители эвакуировали его оттуда в Малинскую больницу. Далее военный попал в Житомирскую областную, а затем – в больницу "Феофания".

"Пуля вошла со стороны спины слева от позвоночника, сломала 12-е ребро, вызвала ушиб селезенки между диафрагмой и сердцем, зашла прямо в сердце", – констатируют врачи.

При этом от полости сердца шар отделяло всего полтора миллиметра. Она могла в любой момент "провалиться" в сердце, вызвать кровоизлияние и остановку органа.

В "Феофании" Владимиру сделали сложную операцию – медики достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь, когда заживут раны, сердце военного будет работать, как новое.

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