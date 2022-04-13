«Все эффекты, которые испытает Россия, косвенно придут и в Беларусь» 13.04.2022, 9:00

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Эксперт прогнозирует серьезный экономический кризис в нашей стране.

Новые санкции Евросоюза еще не успели вызвать предполагаемый эффект. Но в скором времени экономика Беларуси может оказаться в состоянии конца 80-х годов прошлого века.

О том, как именно новые санкции ударят по экономике Беларуси, что ждет малый бизнес и как ситуация в Украине и России повлияет на белорусский экспорт и импорт, рассказал руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В целом сложившуюся ситуацию он оценивает как экономическую войну.

— Мы говорим уже не о санкциях, мы говорим об экономической войне, мы говорим о «железном занавесе». О том, что методично будет уничтожаться экономика России, а вместе с ней и экономика Беларуси. Она будет доведена до состояния конца 80-х годов, до состояния предраспадного СССР».

Насколько быстро все к этому придет, сказать трудно, но, судя по энтузиазму международного сообщества, они хотят сделать это максимально быстро, считает Владимир Ковалкин.

Еще один аспект, на который обратил внимание экономист, — отмена Евросоюзом программы трансграничного сотрудничества с Беларусью и Россией. Это означает, что Европа перестанет выделять деньги на реализацию ряда проектов, например на культурные и туристические программы на приграничных территориях.

— Глобального ущерба от этих мер не будет, а вот с точки зрения финансовой подпитки для местных органов власти ущерб может быть серьезным. Ведь перед местными органами власти Беларуси ставилась задача: до 10 % местного бюджета пополнить за счет различных дотаций, субсидий, грантов от Европейского союза.

Таким образом, для местных бюджетов решение Еврокомиссии может быть весьма ощутимым. Государственный бюджет тоже потеряет какую-то часть, но «это потери, не убивающие и не огромные».

Что ждет ИП?

Владимир Ковалкин не исключает, что в Беларуси ИП как юридический институт может быть уничтожен. Но с точки зрения малого предпринимательства как способа деятельности, наоборот, ситуация может даже улучшиться. Дело в том, что флагманы окажутся в кризисном положении, крупные предприятия будут не в состоянии что-то покупать и что-то производить.

— Вспомним этап распада Советского Союза и 90-е годы. Тогда в экономике доминировали «челноки-перекупы». Фактически то самое базовое предпринимательство, «челночное», оно расцветет.

Ситуация в Украине и на БелЖД

Владимир Ковалкин прокомментировал ситуацию, возникшую в транспортно-логистической отрасли Беларуси в связи с событиями в Украине.

«Укрзалізниця» приняла решение не возвращать владельцам находящиеся в стране белорусские и российские вагоны. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммерческой работы украинского предприятия Валерий Ткачев. Как следует из его заявления, белорусские вагоны, которые были задействованы в перевозке экспортных товаров транзитом в украинские порты и остались на территории Украины, будут конфискованы в пользу железной дороги страны.

— Вагонного фонда Беларуси хватало только для экспорта продукции через Клайпеду, короткое плечо. Но для экспорта через Одессу или Санкт-Петербург его явно недостаточно. Когда вагоны будут конфискованы, я не представляю, на чем БелЖД будет возить калий, древесину и другие грузы, — отмечает Владимир Ковалкин.

Прогноз на будущее

Одним из ключевых является вопрос поставок продукции в Беларусь. Огромное количество различных товаров шло в нашу страну через Россию. Соответственно, все, что блокируется в России (денежные переводы, доставка), все, что происходит у восточного соседа (уход компаний, отказ от сотрудничества), затронет и Беларусь.

— Будет дефицит запчастей, дефицит электроники, потому что наши мелкие оптовики закупались у многих крупных оптовиков в России.Все эффекты, которые испытает Россия, косвенно придут и в Беларусь.

Эксперт также обращает внимание на возможный кризис сельского хозяйства. Современное сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль, она требует постоянных поставок удобрений, семян, кормов, белка, витаминов. Часть продукции из этого списка поступала в Беларусь из стран ЕС.

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