Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович стал первой звездой матча с «Аризоной» 1 13.04.2022, 9:18

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Фото: Getty Images

Белорус заработал +3 в графу полезности.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" победил на выезде "Аризону". Первой звездой встречи был признан белорусский нападающий "дьяволов" Егор Шарангович, который за 19 минут 34 секунды на льду набрал 3 (2+1) очка, заработал +3 в графу полезности, отметился 3 бросками и 2 потерями, сообщает pressball.by.

У проигравших белорусский защитник Владислав Колячонок на площадку не выходил.

В нынешнем чемпионате Егор Шарангович провел 67 матчей, в которых имеет 43 (22+21) бомбардирских балла и -5 в графе "+/-".

НХЛ. Регулярный чемпионат

Аризона — Нью-Джерси — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 — Бойд (14) (Шмальтц, Н.Ричи, 1.13). 1:1 — Сеттерлунд (1) (Хишир, ШАРАНГОВИЧ, 10.51). 1:2 — Баль (1) (Бастьян, Грир, 25.24). 2:2 — Шмальтц (23) (Гостисбеэр, Маккелли, 38.36-бол.). 2:3 — Татар (15) (Братт, 39.14). 2:4 — Й.Боквист (7) (Куокканен, П.-К.Суббан, 39.36). 2:5 — ШАРАНГОВИЧ (21) (Сеттерлунд, Хишир, 55.36). 2:6 — ШАРАНГОВИЧ (22) (Баль, Хишир, 57.05).

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