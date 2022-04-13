«Спалился на слове «паляниця»: в Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой

«Спалился на слове «паляниця»: в Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой6
- 13.04.2022, 9:46
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Диверсант оказался родом из белорусского города Гомель.
В Ривном задержан гражданин РФ со взрывчаткой. 42-летний мужчина не смог выговорить слово "паляниця".
Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, передает Цензор.НЕТ.
В полицию еще 22 марта поступил вызов от небезразличного жителя Ривненщины о подозрительном мужчине. По словам заявителя, он двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ривненской области. Автомобиль был перегружен.
42-летний уроженец г. Гомель путался в объяснениях, не мог объяснить цель пребывания в Ривном. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.
"Мужчина не мог произнести слово "паляниця", по его мнению, это слово значит сооружение с балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающие наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
Сегодня работники СБУ ему объявили подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.