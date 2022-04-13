Оккупанты бросили без подготовки на передовую музыканта Николая Звягинцева - он убит 9 13.04.2022, 10:12

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Николай Звягинцев

Его мобилизовали в «армию ДНР».

38-летний артист Концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз" Николай Звягинцев убит в боях за Мариуполь, сообщает УНИАН.

Известно, что Звягинцев воевал в "армии ДНР". В сети пишут, что оккупанты бросили его на передовую, хотя он не был подготовлен должным образом.

"Кремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известного джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуем", - пишут в сети.

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