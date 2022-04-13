Британская разведка рассказала, что стоит за назначением нового командующего войсками РФ в Украине

Британская разведка рассказала, что стоит за назначением нового командующего войсками РФ в Украине2
- 13.04.2022, 10:33
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Генерал больше известен под прозвищем «сирийский мясник».
Военная разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter прокомментировала предполагаемое назначение Александра Дворникова новым командующим войсками РФ в Украине.
По мнению британской разведки, назначение Дворникова представляет собой попытку централизовать командование и управление войсками. Ведомство считает, что неспособность обеспечить связность и взаимодействие войск сильно мешало российскому вторжению.
«Как и многие другие российские военноначальники, Дворников имеет опыт командования войсками в Сирии. Он же с 2016 года командовал войсками Южного военного округа, примыкающего к Донбассу. В российской пропаганде акцент делается на развитие наступления именно на Донбасс. Выбор Дворникова демонстрирует, как упорное украинское сопротивление и неэффективное планирование до войны заставило Россию пересмотреть свои операции», — уверена британская разведка.
Отметим, что российские официальные источники до сих пор не подтвердили перемены в военном руководстве. О назначении Дворникова сообщали лишь СМИ и западные политики. В СМИ Дворников также известен под прозвищем «сирийский мясник».