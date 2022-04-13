В Минске столкнулись два троллейбуса и несколько легковушек 2 13.04.2022, 10:40

Пострадали шесть человек.

Вечером 12 апреля, около 19.30, на улице Скрипникова в Минске произошло масштабное ДТП с участием двух троллейбусов и двух автомобилей. Шесть пострадавших доставлены в больницу для обследования, сообщает телеграм-канал ГАИ Мингорисполкома.

По предварительной информации, 34-летняя водитель троллейбуса отвлеклась от управления и столкнулась еще с одним троллейбусом. Последний от удара повредил автомобиль Hyundai, а тот задел BMW.

В результате аварии шесть человек получили травмы, из них двое — дети. Пострадавших доставили в больницу для обследования.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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