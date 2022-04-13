В Минске столкнулись два троллейбуса и несколько легковушек

В Минске столкнулись два троллейбуса и несколько легковушек2
- 13.04.2022, 10:40
Пострадали шесть человек.
Вечером 12 апреля, около 19.30, на улице Скрипникова в Минске произошло масштабное ДТП с участием двух троллейбусов и двух автомобилей. Шесть пострадавших доставлены в больницу для обследования, сообщает телеграм-канал ГАИ Мингорисполкома.
По предварительной информации, 34-летняя водитель троллейбуса отвлеклась от управления и столкнулась еще с одним троллейбусом. Последний от удара повредил автомобиль Hyundai, а тот задел BMW.
В результате аварии шесть человек получили травмы, из них двое — дети. Пострадавших доставили в больницу для обследования.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.