Прорыв украинской морской пехоты в Мариуполе: стали известны подробности 8 13.04.2022, 10:54

18,238

фото: ap

Подразделения 36-й бригады совершили сложный и очень рискованный маневр.

В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - отметил он.

По его словам, в результате "Азов" получил существенное подкрепление, бригада морской пехоты избежала разгрома, а объединенные защитники Мариуполя серьезно укрепили свой район обороны.

"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - добавил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».