Прорыв украинской морской пехоты в Мариуполе: стали известны подробности

Прорыв украинской морской пехоты в Мариуполе: стали известны подробности8
- 13.04.2022, 10:54
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Подразделения 36-й бригады совершили сложный и очень рискованный маневр.
В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - отметил он.
По его словам, в результате "Азов" получил существенное подкрепление, бригада морской пехоты избежала разгрома, а объединенные защитники Мариуполя серьезно укрепили свой район обороны.
"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - добавил Арестович.