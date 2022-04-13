В оккупированном Мелитополе партизаны расстреляли авто с буквой Z 11 13.04.2022, 11:01

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Захватчики ищут народного мстителя.

Минувшей ночью в оккупированном Мелитополе Запорожской области неизвестный расстрелял авто оккупантов.

По словам корреспондента 24 канала, вблизи местной швейной фабрики было какое-то столкновение. Люди говорят, что видели там расстрелянный легковой автомобиль с буквой Z.

Уже утром оккупанты устроили в городе патрули. Они останавливали все автомобили и говорили людям, что ищут "нацистского снайпера".

Пока неизвестно, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в машине. Вероятно, на оккупированных территориях продолжается сопротивление российским захватчикам.

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