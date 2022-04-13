«Дома готовы, но дольщикам не отдают ключи» 13 13.04.2022, 11:08

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Скандал в самом «многодетном» ЖК Минска.

Жилой комплекс «Малая родина» — тот самый бриллиант, ради которого минчане были готовы даже ночевать на морозе. Январская проектная декларация с ценой от $1004 за метр взбудоражила массы. Тогда за дешевым «квадратом» выстроились и очередники (а им в домах отведено порядка 90% квартир), и граждане, не претендующие на господдержку. На сегодня свободных квартир для всех желающих в продаже уже не осталось. Однако возникли другие вопросы. Те самые счастливчики, которым удалось выхватить метры, озадачены: «Строительство должны были закончить еще в феврале, но дома не введены».

Onlíner поговорил с застройщиком. Оказалось, что одна из причин — долги участников стройки. Рассказываем, что происходит на площадке.

О каком комплексе идет речь

Панельный ЖК, возводящийся в районе улиц Шишкина и Кулешова, — детище УКСа Заводского района. На площадку застройщик вышел еще в 2018 году, анонсировав крупный проект: девять «мапидовских» многоэтажек преимущественно для многодетных семей и очередников из числа военных, детский сад, паркинги и торговый центр.

Первая панелька на 6 подъездов, 16 этажей и 378 квартир появилась здесь осенью 2020 года. На старте продаж цена метра в длинном доме составляла 2000 рублей (или $935 за метр) для всех, 1176 и 1300 рублей ($563 и $622) для нуждающихся. Сегодня на площадке готовы уже два таких дома и несколько новостроек поменьше. Завершить весь проект планируется в 2023 году.

Почему не сданы «свечки»?

В феврале застройщик должен был сдать две высотки последней очереди (всего 17-этажных «свечек» серии М 111-90 будет четыре). «Столбики» №10 и №11 по генплану выглядят законченными, фасады покрашены, парковки «разлинеены», благоустройство готово.

Люди, оплатившие метры по коммерческим ценам, в недоумении: «Чего ждем? На улице уже апрель». С этим вопросом мы обратились в УКС Заводского района, получив неожиданное откровение. По словам директора Игната Носко, вопрос ввода решится в течение двух-трех недель, но ключи люди получат только после того, как расплатятся за квартиры.

— Мы приняли решение завершить проект целиком без перенесенных работ. Обычно озеленение осуществляется позже, когда спадают морозы, но благоприятная погода позволила нам взяться за посадки сейчас. Так, в апреле мы завершим весь объем работ по домам, согласование документов и уже через несколько недель сдадим новостройки в эксплуатацию, — объяснил задержку Игнат Носко. — Однако ситуация не только в этом. В данный момент по объектам есть большие просрочки.

По дому №10 порядка 40% дольщиков имеют долги по оплате от двух до пяти месяцев, по дому №11 объем должников — около 30%.

Это много, и, безусловно, это сказывается на ритме строительства.

По словам директора УКСа, просрочки платежей были и раньше (в основном из-за согласования кредитов), но не в таком количестве.

— Я понимаю, что прошлый год был сложный, пандемийный, у многих семей были трудности. Возможно, кто-то болел, кто-то лежал в больнице, и это, кроме прочего, повлияло на финансовые потоки, которые семьи могли направить на строительство, — пояснил представитель застройщика. — В данный момент мы поддерживаем диалог с каждым должником и стараемся найти пути решения.

Основная наша задача — решить все в досудебном порядке, не создавая дольщикам дополнительных проблем: ни должникам, ни тем, кто оплатил квартиры.

Со своей стороны мы будем нести обязательства по части штрафных санкций за задержку сроков. Мы от этого не отказываемся, все вопросы готовы решать с каждым дольщиком. Как только произойдет оплата квартир, мы оперативно организуем выдачу ключей.

— Люди получат ключи только после того, как с вами расплатятся все должники?

— Нет. Если останется одна-две квартиры, это не страшно, ради них мы не будем держать весь дом. Но на сегодня ситуация другая.

У нас большой процент просрочки: у некоторых — по 56—140 тыс. рублей, — сверяется со списком директор УКСа.

В такой ситуации мы вынуждены дождаться основного объема платежей. Есть люди, которые заключили договоры еще в декабре, но денежных средств с тех пор совсем не переводили. Причем среди должников все категории граждан — и льготники, и коммерческие.

— Если допустить ситуацию, что большое количество дольщиков не расплатится и через три месяца, вы будете отдавать ключи или ждать?

— В сослагательном наклонении ответить на этот вопрос сложно. Возможны разные сценарии, но необходимо понимать, что мы заинтересованы в максимально оперативном решении этого вопроса. Застройщику не выгодно, чтобы дом стоял с закрытыми дверями и выключенным светом.

Мы заинтересованы как можно быстрее отдать ключи.

На вопрос, почему застройщик не расторгает договоры, по которым задолженности достигают трех месяцев, в УКСе отвечают так:

— Если человек имеет полную неоплату в течение двух подряд месяцев, мы имеем право расторгнуть договор.

Однако на завершающей стадии строительства это сложно. Со своей стороны мы обязаны будем вернуть внесенные ранее средства, а когда и как скоро сможет оплатить квартиру новый дольщик — вопрос. Нет гарантий, что этот процесс также не затянется на неопределенный срок. Именно поэтому мы стараемся найти понимание, поскольку нам надо строить.

— В какие сроки люди должны погасить просрочки?

— После ввода объекта в эксплуатацию мы формируем окончательную справку и выдаем ее на оплату. В рамках договора прописаны сроки, в которые дольщики обязаны в объеме 100% погасить суммы на строительство. Обычно это занимает примерно 10—15 дней. Мы рассчитываем на то, что люди выполнят свои обязательства по договору, поскольку компания несет штрафные издержки за задержку ввода перед теми, кто добросовестно и в срок оплатил квартиры. Повторюсь, с каждым из дольщиков мы готовы обсуждать вопрос компенсации.

Когда появится детский садик?

Сейчас УКС ведет строительство последних домов. Отсюда вопрос: а когда появится обещанный детский сад?

— Строительство детского сада начнем уже во втором квартале этого года, деньги выделены. Появится он на площадке возле домов второй очереди, — показывает на пустырь застройщик. — Также на финальной стадии торговый центр Green Time. Точных сроков не скажу, поскольку это инвестпроект, но здание уже почти готово.

Площадь ТЦ — 28 тыс. «квадратов». Часть комплекса займет супермаркет Green, остальное пространство — бутики, детский развлекательный центр и фуд-корт. По замыслу инвестора, на кровле объекта должна появиться открытая зона отдыха с автокинотеатром. Будет ли она — увидим.

А вот школы новая застройка для многодетных семей не предусматривает.

— Когда разрабатывается план детального планирования, идет расчет по численности населения (в том числе по загрузке существующих и прогнозируемых школ, садиков и поликлиник), — поясняет Игнат Носко. — В составе нашей застройки, учитывая прогнозы, предусматривался только детский сад. Я не слышал, что в этом смысле есть какие-то проблемы. Но это уже не наша вотчина. Мы реализуем то, что предписано генпланом.

«Малая родина» может стать большой?

Жилой комплекс «Малая родина» выходит на финальную стадию, но на этом застройщик останавливаться не планирует. Уже сейчас УКС заглядывается на смежную территорию — сохранившийся до сих пор военный городок.

— Эту часть планируем завершить в 2023 году, дальше будем обращаться в Министерство обороны по поводу освобождения и застройки соседней территории. По нашим прогнозам, это возможно, — делится планами Игнат Николаевич. — В целом место очень интересное: рядом метро, Партизанский проспект — думаю, спрос на жилье здесь будет.

Вместе с тем планы УКСа куда шире: в ближайшие пять лет застройщик хочет возвести в Минске порядка 300 тыс. «квадратов» жилья.

— По сути, мы работаем на территории трех районов: Заводского, Первомайского и Партизанского. Конечно, здесь есть и другие застройщики, но социальное жилье в большей степени закреплено за нами, — говорит собеседник. — Площадки есть, их нужно осваивать. Некоторое жилье устаревает, в основном это касается частного сектора.

Люди сами обращаются к нам с вопросом «А когда вы нас снесете?».

Мнения, безусловно, на сей счет разные, но с каждым годом таких запросов все больше. Сейчас мы сносим и застраиваем территорию в Чижовке. Там на территории частного сектора уже построено пять высоток, готовится документация еще на несколько групп жилых домов. Частный сектор вдоль МКАД отселен на 70% по данным площадкам.

— А что сегодня предпочитают люди: компенсацию деньгами или жильем?

— Все зависит от жизненной ситуации. Некоторые просят квартиры, другим проще получить деньги, добавить собственные сбережения и купить что-то на свое усмотрение. Порядка 60% из тех, кто предпочитает жилье, хотят остаться в Заводском районе. Некоторые просят квартиры в наших новостройках, и такая возможность есть. Все зависит от количества свободных квартир.

— Были конфликтные ситуации по поводу сноса?

— Из последних крупных проектов у нас было 27 жилых домов, которые подлежали сносу. Из них было два решения суда. Одно из них касалось признания человека без вести пропавшим — это один из членов семьи собственника, который находился в международном розыске. Второе судебное разбирательство было по поводу дополнительной оценки стоимости жилья. Там ситуация такая: человек сделал перепланировку уже после уведомления о сносе. Соответственно, претендовать на компенсацию ремонта он не мог. Но это, повторюсь, единичные случаи. В большинстве же ситуаций мы находим общий язык с людьми.

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